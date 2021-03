Basket, Serie A2 2020/2021: Forlì vince e resta al comando del girone rosso, ok Scafati e Torino (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nell’undicesima giornata del girone Verde del campionato di Basket di Serie A2 2020/2021 Trapani stende 75-62 Mantova e sale a 20 punti in classifica, mentre Torino consolida il secondo posto a 26 punti grazie al successo contro Orzinuovi per 73-71. Nel girone rosso, invece, la capolista Forlì travolge 80-67 Benedetto XIV Cento e consolida il proprio primato, qualche ora più tardi arriva anche la schiacciante vittoria di Scafati che spazza via Roma 103-81, agganciando Napoli al secondo posto. Due punti importanti anche per Orasi Ravenna che piega 83-81 Città di San Severo e si allontana dalle ultime posizioni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nell’undicesima giornata delVerde del campionato didiA2Trapani stende 75-62 Mantova e sale a 20 punti in classifica, mentreconsolida il secondo posto a 26 punti grazie al successo contro Orzinuovi per 73-71. Nel, invece, la capolistatravolge 80-67 Benedetto XIV Cento e consolida il proprio primato, qualche ora più tardi arriva anche la schiacciante vittoria diche spazza via Roma 103-81, agganciando Napoli al secondo posto. Due punti importanti anche per Orasi Ravenna che piega 83-81 Città di San Severo e si allontana dalle ultime posizioni. SportFace.

