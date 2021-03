ATP Marsiglia 2021 | Jannik Sinner conquista l’accesso ai quarti! Spazzato via Hugo Gaston

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Sul cemento indoor transalpino scattano gli ottavi di finale del torneo ATPdi tennis, di categoria 250, che si completeranno domani. Avanza l’unico italiano rimasto in tabellone:, testa di serie numero 5, si sbarazza con un eloquente 6-4 6-1 della wild card francesein un’ora e nove minuti di gioco. Venerdì 12, nei quarti di finale, sfida con uno tra il russo Daniil Medevedev, numero uno del seeding, ed il bielorusso Egor Gerasimov, che si sfideranno domani. Nel primo set, dopo sette giochi dominati dal servizio, senza alcun game giunto ai vantaggi, di colpo la partita cambia:si procura due palle break e sfrutta la seconda, andando a servire per la frazione. Il francese però tenta il tutto per tutto ed ai vantaggi, alla ...

Advertising

livetennisit : ATP Marsiglia: Jannik Sinner accede ai quarti di finale - Leonard40959202 : ATP-250 Marsiglia, Quarto di finale: Jannik Sinner contro il vincente che uscirà dal match tra Daniil Medvedev-Egor Gerasimov. - Adriana11100542 : RT @TennisWorldit: Atp Marsiglia - Sinner asfalta Gaston, ai quarti possibile scontro con Medvedev - TennisWorldit : Atp Marsiglia - Sinner asfalta Gaston, ai quarti possibile scontro con Medvedev - sportface2016 : #Sinner: il VIDEO degli HIGHLIGHTS del match vinto contro #Gaston #AtpMarsiglia -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Marsiglia

Il francese regolato in due set Jannik Sinner vola ai quarti dell'Open 13 Provence, torneo250, dopo un breve match contro il francese Hugo Gaston, regolato in due set, 6 - 4 6 - 1. Per il n.34 del ranking mondiale sono bastati 68 minuti per battere in casa il n. 166, in gara con una ...Stefano Travaglia esce di scena al primo turno dell'"Open 13 Provence", torneo250 da 334.240 euro di montepremi in corso sul veloce indoor di, nella Francia meridionale. Il 29enne tennista ascolano, n.65, si è arreso all'esordio allo statunitense Mackenzie ...MARSIGLIA (FRANCIA) - Jannik Sinner è ai quarti di finale dell'"Open 13 Provence", torneo Atp 250 da 334.240 euro di montepremi in corso a Marsiglia. Il tennista altoatesino, numero 34 del ranking mon ...Basta poco più di un'ora a Jannik Sinner per archiviare la pratica Hugo Gaston nell'Atp di Marsiglia. Dopo i tre set con Barrere, l'altoatesino veleggia con sicurezza verso i quarti sul cemento indoor ...