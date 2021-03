Anticipazioni DAYDREAMER 10 | 11 e 12 marzo 2021

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 10 marzo 2021)puntata– Le Ali del Sogno di mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12su Canale 5: Sanem è molto arrabbiata con Can, che avrebbe lasciato a Yigit la chance di proporsi senza intervenire e si convince che davvero lui non provi più nulla per lei. Sanem comunque non risponde alla proposta di Yigit e questo suo silenzio fa crescere l’ansia in Can e crea delle speranze in Yigit. Can e Sanem tentano con fatica di riavvicinarsi, intanto alla tenuta si apprende della proposta nuziale fatta da Yigit a Sanem e scatta una sorta di gara a rilanciare il rapporto sentimentale tra la Aydin e Can. Sono in ansia pure Mevkibe e Nihat, i quali si domandano se per la figlia si debba appoggiare la proposta di matrimonio di Yigit o rivalutare Can Divit. Anche per aiutare il rapporto tra Can e Sanem, Deren ...