Annunciata l’uscita di We Were Here Forever per PC e next gen

Da poco è stata Annunciata l'uscita di We Were Here Forever, ultimo capitolo della fortunata serie di giochi cooperativi in prima persona Se cercate un gioco con puzzle ed enigmi che sia impegnativo e non volete essere da soli ma in compagnia di un vostro amico, la saga di We Were Here fa al caso vostro. Uscito per la prima volta nel 2017 su PC, il primo capitolo ha raggiunto il milione e mezzo di download su Steam. I seguiti, We Were Here Too e We Were Here Together, hanno mantenuto l'impostazione ad enigmi asimmetrici del primo capitolo, seppur aggiungendo la possibilità per i giocatori di incontrarsi. Oggi è stato Annunciata l'uscita per console ...

