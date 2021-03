Afghanistan | il Buddha di Bamiyan torna in 3D per una notte

(Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – Un’immagine tridimensionale di 55 metri di altezza rappresentante uno degli antichi Buddha un tempo conservati nella valle afghana di Bamiyan è stata proiettata sulle pareti di roccia dove si trovavano le statue in occasione del ventesimo anniversario della loro distruzione, avvenuta nel marzo 2001 per mano dei guerriglieri talebani.

Cinque secoli dopo, 'i talebani useranno altro esplosivo per far saltare le preziosissime, colossali statue dei Buddha in Afghanistan, incuranti di eliminare opere d'arte di valore inestimabile'. Tra ...Da Kabul fino a meraviglie del mondo, i Buddha di Bamiyan...In centinaia hanno partecipato all'evento "Una notte con Budda" per rivendicare l'eredita culturale di un passato archeologico fatto saltare in aria dai talebani.