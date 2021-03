Volley, Play-off Superlega 2021 quarti. Lagumdzija trascina Monza in gara1: 3-1 a Vibo (Di martedì 9 marzo 2021) E’ subito spettacolo nella sfida di gara1 dei quarti di finale dei Play-off di Superlega che vede la Vero Volley Monza superare 3-1 tra le mura amiche la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Il mattatore del match è stato l’opposto turco Lagumdzija che ha dato ai monzesi qualcosa in più in attacco nei momenti decisivi del match, quello che è mancato a Vibo in particolare nel secondo e nel quarto set. Di sicuro a Vibo è mancato l’apporto di una delle sue bocche da fuoco, l’opposto Aboubacar, sostituito dopo due set al di sotto dei suoi standard da un discreto Dirlic. Parte forte la squadra ospite in avvio e si porta avanti 4-8. Monza non si scompone e pareggia a quota 15 con l’attacco in rete di ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) E’ subito spettacolo nella sfida dideidi finale dei-off diche vede la Verosuperare 3-1 tra le mura amiche la Tonno Callipo CalabriaValentia. Il mattatore del match è stato l’opposto turcoche ha dato ai monzesi qualcosa in più in attacco nei momenti decisivi del match, quello che è mancato ain particolare nel secondo e nel quarto set. Di sicuro aè mancato l’apporto di una delle sue bocche da fuoco, l’opposto Aboubacar, sostituito dopo due set al di sotto dei suoi standard da un discreto Dirlic. Parte forte la squadra ospite in avvio e si porta avanti 4-8.non si scompone e pareggia a quota 15 con l’attacco in rete di ...

