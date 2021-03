Vittoria Assicurazioni - In arrivo lRc per i monopattini

Leggi su quattroruote

(Di martedì 9 marzo 2021) Nulla è stato ancora deciso, ma prima dell'estate potrebbe arrivare in Italia la prima polizza Rc (Responsabilità civile) per i. Un progetto al quale sta lavorandoHub, incubatore di startup insurtech dinato con l'obiettivo di favorire la circolazione di idee, la collaborazione tra startup e realtà riconosciute nel mercato di servizi e la crescita di nuovi modelli di business assicurativi. La società guidata da Gian Franco Baldinotti ci sta lavorando con la veronese SaveBiking, community di ciclisti che registra i tragitti e genera punti in base ai chilometri percorsi, per definire un'offerta personalizzata e basata sulla reale modalità d'impiego di tutti i mezzi green, compresi i. Conoscere i dati. Assicurare la micromobilità multimodale ci ...