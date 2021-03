Viaggio nell’Europa del Covid Tra test | file e paura di essere rimbalzati

Leggi su formiche

(Di martedì 9 marzo 2021) 8 marzo 2021 “Mio marito lavora all’istituto scolastico, e venerdì pomeriggio ha controllato per l’ultima volta le mail del direttorato agli studi prima di rientrare a casa, e nulla c’era di nuovo. Poi prese l’auto per rientrare, accese la radio e scoprì che oggi le scuole avrebbero riaperto. Insomma, quello che stanca di più in questa situazione è l’incertezza”. Non siamo a Cremona, Italia, dove queste sorprese tra aperture e chiusure sono all’ordine del giorno, ma in un piccolo paese dello Schleswig-Holstein, Germania del nord, a pochi chilometri dal confine danese. Dalle chiacchiere con i locali non sembra che l’atmosfera sia molto diversa che nel Belpaese. Il nostro primo giorno diera iniziato in modo assolutamente normale, esattamente come quello di tutti i frontalieri che inzuppano ogni giorno la pagnotta sulle rive del lago di Lugano: code ...