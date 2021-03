Tragico incidente tra camion sull' A4 Milano - Brescia | morto un 43enne

Advertising

abruzzo24ore : Tragico incidente lungo la ss 80, pirata della strada investe ed uccide ex finanziere - keccastar : RT @Moonlightshad1: #Saviano si è limitato a raccontare a grandi linee quello che è successo a Jamal Khashoggi nel consolato arabo a Istanb… - Epesses59Tigre : RT @Moonlightshad1: #Saviano si è limitato a raccontare a grandi linee quello che è successo a Jamal Khashoggi nel consolato arabo a Istanb… - mig_box : RT @Moonlightshad1: #Saviano si è limitato a raccontare a grandi linee quello che è successo a Jamal Khashoggi nel consolato arabo a Istanb… - CN24_tv : Tragico incidente: centauro si schianta contro barriere in cemento, morto sul colpo ?? QUI ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente

, questa mattina verso le 7.30, a tre chilometri dal casello di Agrate Brianza, sull'autostrada A4 Milano - Brescia: due camion si sono scontrati e un uomo di 43 anni è morto . ...sull'A4 , nella mattinata di oggi, 9 marzo 2021: nel tratto tra Monza e Brugherio, due tir si sono scontrati e un uomo di 43 anni ha perso la vita . Il sinistro si è consumato a 3 ...Questa mattina verso le 7.30, nel tratto autostradale tra Valmontone e Anagni, precisamente al km 598 direzione sud, nel territorio del Comune di Colleferro, per cause al vaglio degli ...Ancora un incidente provocato dai conducenti di mezzi pesanti e l’ennesimo tragico epilogo: un camionista di 43 anni è morto e uno di 55 è rimasto ferito in modo non grave stamane, martedì 9 marzo, lu ...