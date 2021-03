Steven Spielberg | un film sulla sua infanzia | ecco chi interpreterà la madre?

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha annunciato di essere alla direzione di un nuovobasatosua. Ma scopriamo chila. Davvero da non crederci.è sicuramente uno tra i registi più affermati a livello mondiale. Vincitore di tantissimi premi, annovera ben due premi Oscar come miglior regista per Schindler’s List –

Mentre ancora aspettiamo il suo West Side Story , la cui uscita è stata rinviata a causa della situazione che viviamo ormai da un anno,non sta con le mani in mano e ha già scelto il suo prossimo progetto. Si tratta di un film, ancora senza titolo , ispirato liberamente alla sua infanzia in Arizona e per cui è in ...Il suo adattamento di West Side Story non vedrà la luce delle sale cinematografiche (almeno) fino alla fine di quest'anno, maguarda già avanti. Come riportato dall'autorevole testata americana Deadline,nel prossimo futuro dirigerà un film, per il momento senza titolo, vagamente ispirato alla sua ...Steven Spielberg ha annunciato di essere alla direzione di un nuovo film basato sulla sua infanzia. Ma scopriamo chi interpreterà la madre.Da Frida a La vita che verrà, ecco alcune pellicole incentrate attorno al riscatto delle donne. Da guardare l'8 marzo, ma non solo.