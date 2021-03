Startup: al via programma sostegno per idee sostenibili del futuro (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Labitalia) - Favorire la nascita di nuove Startup in grado di sviluppare progetti e tecnologie sostenibili per una gestione efficiente delle risorse energetiche: è l'obiettivo primario dell'Enel Sustainability Startup Program, il programma nato dalla collaborazione tra Enel e Peekaboo, la più grande community di innovatori sostenibili in Italia. Grazie a questa iniziativa, Enel e Peekaboo si impegnano a sostenere alcuni dei trends più importanti del 2021, quali la sostenibilità e la green economy. Infatti, secondo Paolo Napolitano, Ceo e founder di Peekaboo, "il trend che si sta affermando sempre di più è quello legato allo sviluppo di business sostenibili, capaci di impattare positivamente sulla vita delle persone e sullo stato di salute del nostro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Labitalia) - Favorire la nascita di nuovein grado di sviluppare progetti e tecnologieper una gestione efficiente delle risorse energetiche: è l'obiettivo primario dell'Enel SustainabilityProgram, ilnato dalla collaborazione tra Enel e Peekaboo, la più grande community di innovatoriin Italia. Grazie a questa iniziativa, Enel e Peekaboo si impegnano a sostenere alcuni dei trends più importanti del 2021, quali latà e la green economy. Infatti, secondo Paolo Napolitano, Ceo e founder di Peekaboo, "il trend che si sta affermando sempre di più è quello legato allo sviluppo di business, capaci di impattare positivamente sulla vita delle persone e sullo stato di salute del nostro ...

Advertising

sognorossonero : RT @TamburiTIP: @TamburiTIP round da 30 milioni di euro per @DoveVivo, la co-living company europea via @startup_italia - SA_Casilina : RT @LazioInnova: ?Hai tempo fino a venerdì 12 marzo per partecipare a #GrandInnovationTour, la #startupcompetiton nel settore #Turismo dell… - LazioInnova : ?Hai tempo fino a venerdì 12 marzo per partecipare a #GrandInnovationTour, la #startupcompetiton nel settore… - TamburiTIP : @TamburiTIP round da 30 milioni di euro per @DoveVivo, la co-living company europea via @startup_italia… - startzai : RT @fusi79: #Azimut con #Mamacrowd presenta il primo ELTIF di #VentureCapital dedicato al crowdfunding a sostegno delle #startup e delle #P… -