'Six Days in Fallujah è un gioco indivisibile dalla politica' ma un mese fa era tutto il contrario (Di martedì 9 marzo 2021) AGGIORNAMENTO: In seguito alla dichiarazione di Victura pubblicata ieri, il suo CEO Peter Tamte ha "chiarito" ulteriormente la visione della società sul gioco. "Chiunque faccia un gioco sulla guerra in Iraq ovviamente capisce che questi eventi sono intrecciati con la politica. Quello che abbiamo detto è che non stiamo cercando di far vedere come è iniziata questa guerra. Siamo concentrati su questa battaglia, sugli eventi che hanno portato a questa battaglia, e vogliamo che le persone che erano a Fallujah durante questa battaglia parlino da sole attraverso il gioco". NOTIZIA ORIGINALE: Victura è il publisher del controverso Six Days in Fallujah che giorni fa aveva negato con tutte le sue forze una correlazione tra la politica ed il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 marzo 2021) AGGIORNAMENTO: In seguito alla dichiarazione di Victura pubblicata ieri, il suo CEO Peter Tamte ha "chiarito" ulteriormente la visione della società sul. "Chiunque faccia unsulla guerra in Iraq ovviamente capisce che questi eventi sono intrecciati con la. Quello che abbiamo detto è che non stiamo cercando di far vedere come è iniziata questa guerra. Siamo concentrati su questa battaglia, sugli eventi che hanno portato a questa battaglia, e vogliamo che le persone che erano adurante questa battaglia parlino da sole attraverso il". NOTIZIA ORIGINALE: Victura è il publisher del controverso Sixinche giorni fa aveva negato con tutte le sue forze una correlazione tra laed il ...

