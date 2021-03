Riforma pensioni 2021, ultime: Salvini propone proroga quota 100, ma gli altri? (Di martedì 9 marzo 2021) In questi giorni tra gli argomenti forti ve ne sono almeno due, da un lato il nuovo Dpcm che modificato porterà con buona probabilità verso un nuovo temuto lockdown nazionale, dall’altro il fronte Riforma pensioni, molti rumors su quello che potrà essere il destino della previdenza in mano del nuovo premier Draghi sta preoccupando e non poco. In questi giorni per la verità si stanno diffondendo dichiarazioni che non possono passare inosservate specie per quanti, prossimi alla quiescenza, cercano quotidianamente di comprendere a quale ‘Santo votarsi’ per poter andare in pensione, vissto che le regole paiono essere sempre in procinto di cambiare, creando non poca confusione. Tra le ultime proposte é apparsa quella di Delrio, esponente dem, che ha proposto una quota 92 in sostituzione della quota 100 ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 9 marzo 2021) In questi giorni tra gli argomenti forti ve ne sono almeno due, da un lato il nuovo Dpcm che modificato porterà con buona probabilità verso un nuovo temuto lockdown nazionale, dall’altro il fronte, molti rumors su quello che potrà essere il destino della previdenza in mano del nuovo premier Draghi sta preoccupando e non poco. In questi giorni per la verità si stanno diffondendo dichiarazioni che non possono passare inosservate specie per quanti, prossimi alla quiescenza, cercano quotidianamente di comprendere a quale ‘Santo votarsi’ per poter andare in pensione, vissto che le regole paiono essere sempre in procinto di cambiare, creando non poca confusione. Tra leproposte é apparsa quella di Delrio, esponente dem, che ha proposto una92 in sostituzione della100 ...

