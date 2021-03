Primo Appuntamento, Arianna: chi è la protagonista del programma (Di martedì 9 marzo 2021) Nuove avventure per Primo Appuntamento su Real Time, Arianna: chi è la protagonista del programma, curiosità e vita privata. (screenshot video)La serata di Real Time del 9 marzo vede il ritorno di un programma davvero molto seguito, ovvero Primo Appuntamento. Come sempre, il programma vede confrontarsi persone che non si conoscono, ma che potrebbero avere tra loro un certo feeling. Impariamo a conoscere meglio i protagonisti e vi parliamo della ragazza che fa parte della prima coppia di stasera. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Flavio Montrucchio e Alessia Mancini: tutto sul loro amore In una delle puntate precedenti, abbiamo rivisto anche una ragazza che una decina di anni fa è diventata la ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 marzo 2021) Nuove avventure persu Real Time,: chi è ladel, curiosità e vita privata. (screenshot video)La serata di Real Time del 9 marzo vede il ritorno di undavvero molto seguito, ovvero. Come sempre, ilvede confrontarsi persone che non si conoscono, ma che potrebbero avere tra loro un certo feeling. Impariamo a conoscere meglio i protagonisti e vi parliamo della ragazza che fa parte della prima coppia di stasera. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Flavio Montrucchio e Alessia Mancini: tutto sul loro amore In una delle puntate precedenti, abbiamo rivisto anche una ragazza che una decina di anni fa è diventata la ...

Advertising

rileyhogws : va bene quasi quasi mi guardo primo appuntamento - ESCitanews : Tra meno di 48h ? arriva il primo podcast in lingua italiana su #Eurovision ?? i padroni di casa sono @Andrei_abere… - SMSNEWSOFFICIAL : @TeatroCarcano Milano: lunedì 15 marzo primo appuntamento online di CONTROCORRENTE di e con Paolo Colombo - MsFly78 : @kat_prima Io ero ubriaco e gli ho vomitato addosso la sera che l'ho conosciuta, 2 giorni dopo il primo appuntament… - Nassima97_07_ : RT @BTSItalia_twt: ?? 20:30 ?? STREAMING PARTY ?? ARMY, in occasione dei Grammys cercheremo di far arrivare il MV di Dynamite a 1B di visual… -