Pd, Zingaretti. Capire cosa c'è in gioco (Di martedì 9 marzo 2021) Prima o poi si arrendono tutti. Ora anche Zingaretti dice basta. E tutti si affrettano ad esternare solidarietà. Naturalmente tutti dicono che bisogna guardare avanti con fiducia. I politici che usano questa parola, "fiducia", non si sono accorti di essere fuori tempo massimo. Non gli crede più nessuno, neppure i parenti. Quasi subito è ricominciata la bagarre sull'erede. Forse non si sono accorti che l'eredità non esiste più; è evaporata. La crisi tra cittadini e partiti è ormai di sistema. Guardiamo, ad esempio, la nomina dei Sottosegretari. Al litigio mercantile ha posto fine Draghi con due parole: se non li fate entro due ore li faccio io. Fatti, ma conteranno poco. Zingaretti dice che il suo partito si occupa solo di poltrone. Possibile che non se ne sia accorto prima? E dentro il partito nessuno lo aveva avvertito che una parte notevole del Pd ...

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti Capire La Dc, il Pd, le correnti e le risse Ora, alla luce della situazione che si è venuta a creare dopo le plateali dimissioni di Zingaretti, ... Certo, è un esercizio difficile e di fatto sempre più misterioso capire quali siano le reali ...

Che succede nel Pd? Viaggio nel circolo di Zingaretti Il segretario dimissionario 'ha lasciato nel momento migliore, ora il partito può riflettere su se stesso per capire dove può e deve andare. C'è il governo Draghi, il Pd non ha più una responsabilità di primo piano', ci dice segretario del circolo circolo Trionfale - ...

Pd, il capogruppo dem in Toscana: "Zingaretti ha sbagliato a fidarsi di Lotti, questi rivogliono il contro... La Repubblica Firenze.it Cacciari: "Dopo le parole di Zingaretti serve un congresso, altrimenti il Pd è morto" Il filosofo ed ex sindaco di Venezia: "Non sono parole per cui si può fare finta che non siano state pronunciate. Adesso il Pd deve seguire una linea condivisa" ...

