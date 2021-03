Parigi Fashion Week AI 2021 22 | i migliori beauty look visti in passerella

(Di martedì 9 marzo 2021) Tutti a! Il mese delle sfilate – digital per la seconda stagione – AI/22 si chiude con lacome da tradizione. E isegnano grandi conferme: il ritorno degli accessori per capelli, cerchietti con tanto di velletta come da Dior, mollettine super chic come da Schiaparelli. Tante frange, ormai cavallo di battaglie di molte chiome, e soprattutto il grande ritorno delle labbra.AI/22, ipiù belli guarda le foto ...

La dieci giorni dellaWeek 2021 per l'autunno inverno sta per concludersi. Come nel caso della , si è trattato di un'edizione interamente digitale . I direttori creativi delle maison e i designer emergenti ...Hanno sfilato sulle passerelle della digitalweek parigina, lanciando i trend per il prossimo inverno, ma molte sono già un cult. Stiamo ... quel che emerge dalle sfilate diè un ritorno ...Per presentare la collezione Autunno/Inverno 2021-22 la stilista Maria Grazia Chiuri ha scelto la data dell’8 marzo, giornata in cui si ...Le collezioni Primavera/Estate cominciano a intravedersi e, ovviamente, c’è grande attesa per non perdersi nemmeno uno dei tanti look che verranno proposti da parte degli stilisti. Modelle che indosse ...