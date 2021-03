Neville duro col Liverpool | “Sembra abbiano perso ogni qualità Un vero collasso…”

(Di martedì 9 marzo 2021) Non le manda certo a dire Garyal. I Reds stanno attraversando un momento di crisi davevidente. Il crollo in campionato contro il Fulham - sesta sconfitta di fila in casa - ha messo in luce i tanti problemi della squadra di Klopp. Secondo l'ex leggenda del Manchester United, la squadra campione in carica è svuotata e priva dicaratteristica avuta nelle ultime stagioni.: "Non è un semplice calo. Si tratta di un collasso"caption id="attachment 1091337" align="alignnone" width="835", getty images/captionIntervenuto nel corso del suo Podcast su Sky Sports,ha dichiarato: "Quanto sta facendo male ilora? Davtanto. E lo sottolineo perché hanno fatto tanto bene in passato e ...

