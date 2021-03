Lucia moglie Memo Remigi: la causa della sua morte, un grande dolore (Di martedì 9 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Memo Remigi ha raccontato il dolore per la perdita della moglie Lucia. Stavano insieme da 60 anni. A lei ha dedicato “Innamorati a Milano” Memo Remigi è uno dei cantautori tra i più fini e ricercati italiani. Oggi ha 82 anni e lo scorso 13 gennaio ha dovuto affrontare un dramma: la scomparsa della moglie Lucia Russo, Leggi su youmovies (Di martedì 9 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha raccontato ilper la perdita. Stavano insieme da 60 anni. A lei ha dedicato “Innamorati a Milano”è uno dei cantautori tra i più fini e ricercati italiani. Oggi ha 82 anni e lo scorso 13 gennaio ha dovuto affrontare un dramma: la scomparsaRusso,

Advertising

UranoRebel : @luci69dc auguri, fantastica donna. Non madre, moglie, lavoratrice. Sei fantastica perché tu sei tu, Lucia! - t1974_lucia : @Cthesunflower2 gira un video di un uomo che picchia la moglie per strada davanti al figlio. Video straziante non s… - t1974_lucia : RT @moonshadow_369: Vivo soltanto nell'attesa di una forte emozione che scuota e sconvolga Serkan, al punto tale da indurlo a rivalutare og… - t1974_lucia : RT @moonshadow_369: 'Sei così bella' Soffermiamoci sullo sguardo perso nell'ammirare quella donna che, ancora, inspiegabilmente, gli fa bat… - Honesty02759457 : @lucia_lunghi @matteorenzi Cos'ha di democratico il Vs leader? A casa sua, figli e moglie, parlano per alzata di mano?? -