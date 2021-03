Llorente felice all’Udinese | che stoccata al Napoli di Gattuso!

(Di martedì 9 marzo 2021) L’attaccante dell’Udinese, Fernando, è intervenuto all’emittente televisiva ufficiale del club parlando anche dell’esperienza ale di Gattuso. L’ultima stagione con la maglia delnon è stata praticamente segnalata. Fernando, oggi attaccante dell’Udinese, non ha avuto spazio e ciò l’ha portato a guadarsi altrove, fino a scegliere l’avventura friulana. In occasione di “Udinese Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

NicolaVilella : @Luca_mira29 L'anno scorso l'atletico giocava con Diego costa felice e llorente a volte - MattiaPino8 : Quando sei felice per i gol di #Llorente e #Pereyra ma poi ti ricordi che ormai loro sono bianconeri dell'Udinese,… - BLMHenryy : è il 2021 pandemia globale giochi a porta a porta sotto la pioggia pausa apri il telefono notifica GOL! Fernand… -

Ultime Notizie dalla rete : Llorente felice

SerieANews

... di fatto ultimo momentoper l'attaccante nigeriano che da lì in poi sarebbe stato ... Era il 1° dicembre 2019 e gli azzurri erano passati in vantaggio con il gol dial 41 minuto, ma ..."E' il primo gol con l'Udinese - ha commentatoai microfoni di Sky - . Per me è molto speciale perché volevo dare una mano alla squadra e finalmente è arrivato. Sono molto contento e, ...JUVENTUS| Morata e Suarez, Suarez e Morata, la telenovela della scorsa estate ha reso felici tutti: e Alvaro sta facendo meglio del Pistolero ...In attesa del posticipo Inter-Atalanta scopriamo insieme i risultati di questo weekend di Serie A. Le danze si aprono con Spezia-Benevento che puntano ad allontanarsi dalla zona rossa della classifica ...