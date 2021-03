Le Superchicche diventa una serie live action con Chloe Bennet | Dove Cameron e Yana Perrault

Leggi su optimagazine

(Di martedì 9 marzo 2021) Leunatv, ora tutto è certo e i lavori sono in corso tant’è che sono stati annunciati i nomi delle attrici che vestiranno i panni di Lolly, Dolly e Molly, le tre protagoniste. Era l’estate scorsa quando si parlava dell’interessamento di The CW aldellae alla fine così è stato perché è proprio la rete giovane americana che poco fa ha annunciato di aver ordinato latvde Le, almeno secondo quanto riporta Deadline. Proprio secondo l’informatissimo sito, sembra che(già nota per la sua parte in Agents of S.H.I.E.L.D.),(conosciuta per Descendants) e ...