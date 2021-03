Lazio, rabbia Lotito: cosa ha detto alla squadra (Di martedì 9 marzo 2021) Lotito non ha risparmiato nessuno nel giorno del giudizio presidenziale. Per mezzora le ha cantate alla Lazio , poi è stato il turno di Inzaghi e dello staff tecnico, a rapporto per poco meno di un'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 marzo 2021)non ha risparmiato nessuno nel giorno del giudizio presidenziale. Per mezzora le ha cantate, poi è stato il turno di Inzaghi e dello staff tecnico, a rapporto per poco meno di un'...

Advertising

ProchiloAlain : @Cristiano Fino alla fine come contro la lazio con rabbia e voglia di vittoria!! - nonho_nomutente : A fine campionato, solo il torino football club 2005 in serie B allevierebbe un pò la mia rabbia per una mancata q… - vito22222 : Vabbè @CorSport di zazzarone e si spiegano tutte ste cazzate messe alla rinfusa! Cristiano Ronaldo e il fastidio pe… - infoitsport : Cristiano Ronaldo e la rabbia per la panchina in Juve-Lazio - salvione : Ronaldo e la rabbia per la panchina in Juve-Lazio: il retroscena -