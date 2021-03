Inter-Atalanta, Adani: “Vittoria non meritata. E su Eriksen…” (Di martedì 9 marzo 2021) Lele Adani, ex difensore difensore dell’Inter e attuale commentatore a Sky, ha commentato all’Interno della Bobo Tv il successo dei nerazzurri contro l’Atalanta: “Tappa diversa per l’Inter rispetto alle altre volte. Stasera diversa, ma non può essere sempre così tutto l’anno, altrimenti non ti trovi in testa al campionato. L’Inter oggi ha fatto una partita simile a quelle della fine del 2020. Ha vinto per delle situazioni, ha meritato non sul gioco. Oggi l’Atalanta ha inflitto ritmo e baricentro all’Inter. Entra Eriksen, dopo 1? mette il cross del gol. Io avrei cambiato prima Lautaro per Sanchez. Eriksen adesso è tra i tre che deve partire sempre. Vidal è un uomo di Conte, questa sera ha sbagliato ancora tanto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Lele, ex difensore difensore dell’e attuale commentatore a Sky, ha commentato all’no della Bobo Tv il successo dei nerazzurri contro l’: “Tappa diversa per l’rispetto alle altre volte. Stasera diversa, ma non può essere sempre così tutto l’anno, altrimenti non ti trovi in testa al campionato. L’oggi ha fatto una partita simile a quelle della fine del 2020. Ha vinto per delle situazioni, ha meritato non sul gioco. Oggi l’ha inflitto ritmo e baricentro all’. Entra Eriksen, dopo 1? mette il cross del gol. Io avrei cambiato prima Lautaro per Sanchez. Eriksen adesso è tra i tre che deve partire sempre. Vidal è un uomo di Conte, questa sera ha sbagliato ancora tanto. SportFace.

