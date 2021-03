Il presidente Mattarella riceve la prima dose (Di martedì 9 marzo 2021) Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ha ricevuto oggi la prima dose del vaccino anti Covid presso l’Istituto Spallanzani di Roma. Il Capo dello Stato a luglio festeggerà 80 anni, ed ha seguito tutti i protocolli, le procedure e le tempistiche previste dalla Regione Lazio. Come riportato da Tgcom, oggi vi erano ingenti misure di sicurezza attorno all’ospedale. Il Capo dello Stato aveva già precedentemente annunciato nel suo discorso di fine anno che si sarebbe sottoposto a vaccinazione e che lo avrebbe fatto rispettando il piano vaccinale della Regione Lazio, prenotandosi presso il portale come tutti i cittadini italiani. Il presidente, tra l’altro, ha riferito che avrebbe preferito meno clamore per la notizia, sia per motivi di sicurezza sanitaria che ordine pubblico. Dopo la ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 9 marzo 2021) Sergiodella Repubblica, ha ricevuto oggi ladel vaccino anti Covid presso l’Istituto Spallanzani di Roma. Il Capo dello Stato a luglio festeggerà 80 anni, ed ha seguito tutti i protocolli, le procedure e le tempistiche previste dalla Regione Lazio. Come riportato da Tgcom, oggi vi erano ingenti misure di sicurezza attorno all’ospedale. Il Capo dello Stato aveva già precedentemente annunciato nel suo discorso di fine anno che si sarebbe sottoposto a vaccinazione e che lo avrebbe fatto rispettando il piano vaccinale della Regione Lazio, prenotandosi presso il portale come tutti i cittadini italiani. Il, tra l’altro, ha riferito che avrebbe preferito meno clamore per la notizia, sia per motivi di sicurezza sanitaria che ordine pubblico. Dopo la ...

