Il celebre mosaico di “Alessandro” in restauro al MANN

antonellaa262 : Il Direttore del MANN, Paolo Giulierini: “Scriviamo una pagina importante per la storia del Museo e la conservazion… - HankHC91 : RT @ArteMagazine: Al Mann di Napoli è partito il restauro del celebre Mosaico dedicato alla Battaglia di Isso - ArteMagazine : Al Mann di Napoli è partito il restauro del celebre Mosaico dedicato alla Battaglia di Isso -

Gli affreschi iniziati nel 1572 da Giorgio Vasari dovevano essere in origine realizzati in, ... è esposta laMadonna dell'Ufo , che deve il nome alla presenza, sullo sfondo del dipinto, ...Attualmente sta arredando la lussuosa abitazione di une noto stilista italiano (non è il ... da uno all'altro luogo d'arte e di intrattenimento, raggiungere Otranto per una visita al, ...Grande fermento al Museo Nazionale di Napoli (MANN) dove il 4 marzo 2021, è partita la campagna di restauro di 'Alessandro' il famosissimo Mosaico della ...I musei chiusi non piacciono a nessuno, ma con le aperture a singhiozzo e la mancanza di visitatori in molti hanno pensato bene di dare avvio a ...