Gabbiadini | parla la sorella Melania | «Ecco la nostra grande differenza»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 marzo 2021)dell’attaccante della Sampdoria, svela i segreti di Manolo: le sue parole, ex calciatrice e ora allenatrice, svela i segreti del fratello Manolo: i punti di forza dell’attaccante della Sampdoria. Le sue parole a Repubblica. LEGGI L’INTERVISTA COPLETA SU SAMPNEWS24 SEGRETO – «Il mio punto debole rispetto a Manolo era il colpo di testa. Potevo, però, giocare come è capitato spetto, anche sull’esterno. L’unicaè il piede preferito, nel mio caso il destro e per mio fratello il mancino». Leggi su Calcionews24.com