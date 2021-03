Fi | Bernini | ' complimenti e in bocca al lupo a Occhiuto e Valentini'

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "e un grande inala Roberto, eletto per acclamazione presidente dei deputati di Forza Italia, e a Valentino, vicepresidente vicario. Con la loro guida il gruppo alla Camera continuera' l'azione quotidiana di affermazione, in Parlamento come nel Paese, dei valori e dei temi del nostro partito. Siamo una grande squadra. Buon lavoro a tutti". Lo dichiara Anna Maria, presidente dei senatori di Forza Italia.

... da Raffaele Fitto (FdI) ad Anna Maria Bernini (Forza Italia), passando per il capogruppo di FdI in ... occasione nel quale ricevette grandi elogi e complimenti da Giani'. Perfino il presidente della ...Ma poi, perché i complimenti per aver retto lo stress - test? Cosa si aspettava la Bernini, che Draghi a un certo punto si accasciasse sul banco e dovessero portarlo via a spalla, come la statua di ...Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Complimenti e un grande in bocca al lupo a Roberto Occhiuto, eletto per acclamazione presidente dei deputati di Forza Italia, e a Valentino Valentini, vicepresidente vicari ...