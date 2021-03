FdI festeggia Francesca Pierotti | 96 anni

(Di martedì 9 marzo 2021) Fratelli d'Italia Bargaoggi, di 96, onorando per la festa della donna il suo grande impegno come madre e nonna per quasi un secolo, attraverso una guerra mondiale e ...

Fratelli d'Italia Bargaoggi Francesca Pierotti, di 96 anni, onorando per la festa della donna il suo grande impegno come madre e nonna per quasi un secolo, attraverso una guerra mondiale e mille vicissitudini. ...Fratelli d'Italia , unico partito rimasto all'opposizione del mega governo Draghi,invece il record assoluto con un consenso del 16,7%. Lieve calo per Forza Italia che perde lo 0,1%, ma ...2' di lettura 08/03/2021 - Una bandiera italiana a tutte le donne che si sono contraddistinte. Questo l’iniziativa di Fratelli d’Italia per l’8 marzo “Un omaggio alle patriote d’Italia”. Questa mattin ...Ho sempre guardato alla festa delle donne con distacco perché ci siamo sempre tutti i giorni anche oltre non solo oggi”. A dichiararlo è la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, che acc ...