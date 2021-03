Covid | quando torneremo alla normalità? La previsione di Giovanni Rezza

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon è ancora il tempo di rilassarsi. La guerra non è vinta e i prossimi mesi saranno i più duri. Per uscire definitivamente da questo tunnel chiamato-19 servirà ancora del tempo. Quanto? A fare unaci ha pensato, basandosi su un modello matematico. “Se assumiamo che ci sia una protezione dell’infezione e non solo della malattia, se assumiamo una durata di immunità di almeno 2-3 anni dopo la vaccinazione, e nessun rilassamento per ora delle misure di distanziamento, vaccinando circa 240mila persone al giorno riusciamo nel giro di 7-13 mesi probabilmente a tornare a uno stile di vita pseudo-normale, che ci permetta di riaprire gran parte delle attività“, ha dichiarato direttore della Prevenzione del Ministero della Salute. “E’ chiaro che questo è condizionato al ...

Riferendosi quindi alla situazione attuale in peggioramento, Rasi ha rilevato che 'si arriva a questo punto non c'è altro da fare che misure restrittive e tanto più restrittive quanto più la ...... medici coraggiosi e infermieri colmi di umanità, volontari intraprendenti e negozianti col cuore, vicini di casa sfuggiti all'anonimato più grigio per darci un aiutoserviva. Vecchi avvolti ...Como - Ats Insubria ha mandato un avviso rivolto a tutti gli anziani che in questo periodo sono in attesa di essere contatti per sottoporsi alla vaccinazione anti Covid, chiedendo loro di non risponde ...Sono 4.084 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati purtroppo registrati altri 63 decessi, per un totale ...