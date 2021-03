Cosa sta succedendo ai titoli tech al Nasdaq

Leggi su wired

(Di martedì 9 marzo 2021) Wall Street Foto di Tumisu da PixabayUna fase di correzione sta attraversando diversitecnologici dell’indice100, che include le cento azioni non finanziarie dell’indice. Stando ai valori indicati dalle ultime chiusure serali, alcunihanno perso quota su livelli che si aggirano intorno al –20% rispetto alle vette raggiunte nell’ultimo anno, anche solo poche settimane fa. Il fenomeno riguarda, per esempio, PayPal, Amd, Nvidia e Apple ma lo stesso indice, che raggruppa le imprese in base alla loro capitalizzazione di mercato, ha perso il 10% rispetto al massimo toccato appena tre settimane fa. Tesla, per esempio, è scesa dai 900 dollari per azione il 25 gennaio agli attuali 563 circa, un saliscendi anche per Elon Musk, che detiene circa il 18% delle azioni e ha significato 27 miliardi di ...