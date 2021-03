Cosa è stato deciso nella riunione del Cts

(Di martedì 9 marzo 2021) Le anticipazioni delle scorse ore hanno trovato conferma al termine delladel Comitato Tecnico-Scientifico. Come rivela AdnKronos, i componenti del Cts hanno messo nero su bianco le indicazioni che – già nelle prossime ore – saranno inviate a Palazzo Chigi. Da quel momento, il consiglio dei Ministri e Mario Draghi potranno procedere con la modifica dell’ultimo Dpcm (quello entrato in vigore venerdì 6 marzo) e procedere con nuove restrizioni, prendendo spunto dalle indicazioni degli esperti. Si va verso la zona rossa nei weekend (a livello nazionale), con le zone gialle rafforzate nel resto dei giorni. Zona rossa nei weekend, il parere del Comitato Tecnico-Scientifico Il modello, dunque, sarà simile a quello a cui abbiamo assistito durante le festività natalizie. Ma con alcune differenziazioni: durante la settimana, infatti, il “colore” (e le conseguenti ...

