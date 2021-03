Berti (M5S): “Con una legge sulle influenze straniere Renzi non sarebbe più senatore” (Di martedì 9 marzo 2021) Il secondo viaggio di Matteo Renzi negli Emirati Arabi ad un mese dalla discussa partecipazione alla Davos del deserto, a Riad, ha suscitato nuove polemiche sulle attività extra-parlamentari del senatore di Italia Viva. L’ex premier nel fine settimana scorso è volato alla volta di Dubai, come riportato da La Stampa e da TPI, ma le ragioni del viaggio in Medio Oriente non sono ancora note. Intanto, però, si torna a parlare della necessità di approvare una legge che vincoli gli incarichi di deputati e senatori al di fuori del Parlamento, considerata la delicatezza del ruolo che svolgono in quanto servitori dello Stato e del rischio che sorgano conflitti d’interessi. Ieri, in un’intervista a TPI, il direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici italiani, Carlo Cottarelli, ha rilanciato la proposta di varare una norma ... Leggi su tpi (Di martedì 9 marzo 2021) Il secondo viaggio di Matteonegli Emirati Arabi ad un mese dalla discussa partecipazione alla Davos del deserto, a Riad, ha suscitato nuove polemicheattività extra-parlamentari deldi Italia Viva. L’ex premier nel fine settimana scorso è volato alla volta di Dubai, come riportato da La Stampa e da TPI, ma le ragioni del viaggio in Medio Oriente non sono ancora note. Intanto, però, si torna a parlare della necessità di approvare unache vincoli gli incarichi di deputati e senatori al di fuori del Parlamento, considerata la delicatezza del ruolo che svolgono in quanto servitori dello Stato e del rischio che sorgano conflitti d’interessi. Ieri, in un’intervista a TPI, il direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici italiani, Carlo Cottarelli, ha rilanciato la proposta di varare una norma ...

