Amici, Sangiovanni esulta per un grande traguardo: splendida notizia a sorpresa (Di martedì 9 marzo 2021) Sangiovanni, allievo di Amici ha conquistato un grande traguardo e la notizia è arrivata proprio nella giornata dedicata alle Donne. La fase finale di Amici è quasi alle porte ed alcuni degli allievi sono già stati confermati per esordire in prima tv su Canale 5, Sangiovanni è tra questi. Il cantante ha già registrato parecchi record L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Sasi99018131 : scusate raga ma oggi c’è il daily alle 4 e alle 19? #Amici20 #amici #sangiovanni #sangiulia - imlabimba : perché amici di rosa/martina? perché dite che sangiovanni è una fata, un prato fiorito o un pony? se non vi piace n… - TwitGinger : #Amici20: complimenti a Sangiovanni per il disco d'oro per Lady! - _mannaggiaa : RT @sangionotami: Sangiovanni è il primo a ricevere il disco d’oro durante il percorso ad Amici, Sangio è rivoluzione, è della gente, siamo… - sangiogiugiu : RT @she7her: sangiovanni è il primo artista nella storia di amici, ad aver ottenuto un disco d’oro prima del serale. ha fatto la storia. ??… -