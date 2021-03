Zorzi, Barbara D’Urso sul regalo della sorella: lei dice che è “orrendo e stupido” (Di lunedì 8 marzo 2021) A live Non è la D’Urso si è a lungo parlato del regalo fatto da Gaia Zorzi a Tommaso, una bambolo voodoo, ma Barbara ha commentato negativamente l’accaduto Ieri seri a Live Non è la D’Urso, Pierpaolo Pretelli ha dovuto affrontare le cinque sfere, tra le varie domande rivolte all’ex vippone ne è arrivata una che ha fatto molto discutere sul web. Come ben ricorderete qualche mese fa la zia di Pretelli finì al centro di alcune polemiche per aver attaccato duramente Giulia Salemi, lanciando della accuse molto pesanti nei suoi confronti. Tutto è iniziato quando a Natale, Tommaso Zorzi, ricevette un regalo da sua sorella Gaia, una bambolina che rappresentava i suoi ex fidanzati. In moltissimi hanno pensato che si ... Leggi su formatonews (Di lunedì 8 marzo 2021) A live Non è lasi è a lungo parlato delfatto da Gaiaa Tommaso, una bambolo voodoo, maha commentato negativamente l’accaduto Ieri seri a Live Non è la, Pierpaolo Pretelli ha dovuto affrontare le cinque sfere, tra le varie domande rivolte all’ex vippone ne è arrivata una che ha fatto molto discutere sul web. Come ben ricorderete qualche mese fa la zia di Pretelli finì al centro di alcune polemiche per aver attaccato duramente Giulia Salemi, lanciandoaccuse molto pesanti nei suoi confronti. Tutto è iniziato quando a Natale, Tommaso, ricevette unda suaGaia, una bambolina che rappresentava i suoi ex fidanzati. In moltissimi hanno pensato che si ...

Advertising

infoitcultura : Tommaso Zorzi non va da Barbara d'Urso: ecco svelato il presunto motivo - infoitcultura : Tommaso Zorzi giudice di Amici 2021?/ 'Tradisce' Barbara d'Urso per Maria De Filippi? - Erika8990 : Dopo i Cugini di Campagna Barbara D'Urso dovrebbe far duettare Tommaso Zorzi e Marcella Bella...#barbaradurso #tommasozorzi #Sanremo2021 - infoitcultura : GF Vip, Stefania Orlando da Barbara D'Urso: il commento di Tommaso Zorzi sulla sua entrata - blogtivvu : Tommaso Zorzi non va da Barbara d’Urso: ecco svelato il presunto motivo -