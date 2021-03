Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2021 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 8 MARZOORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULLA TIBURTINA, E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE, IL TRAFFICO SI STA NORMALIZZANDO NELLE DUE DIREZIONI. SEGNALATO INVECE UN INCIDENTE SULLA ZAGAROLESE ALL’ALTEZZA DI CORCOLLE, COINVOLTA UNA VETTURA CHE SI E’ RIBALTATA. PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE, ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE. PER LAVORI IN CORSO SI PROCEDE INCOLONNATI SULL’ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; RIPERCUSSIONI ANCHE IN VIA DI CASTEL DI LEVA. IN CHIUSURA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO: DA OGGI 8 MARZO LA ...