Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2021 ore 11 | 30

(Di lunedì 8 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 8 MARZOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E CHE HA VISTO COINVOLTO UN MEZZO PESANTE RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA VIA DEI RUTULI E IL BIVIO CON VIA LAURENTINA IN DIREZIONE; RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI TRA APRILIA E VIA DEI RUTULI; TRAFFICO CHE PER IL RESTO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE-FIUMICINO E VIA DEL MARE; SULLA STESSA- FIUMICINO SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA PARCO DEI MEDICI E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE EUR; SEMPRE IN DIREZIONE EUR RICORDIAMO CHE E’ CHIUSO PER ...