Un iPhone 11 è stato trovato funzionante dopo 6 mesi in fondo a un lago

(Di lunedì 8 marzo 2021) (Foto: Aquatic Monkey YouTube)Si può considerare come ampiamente superata la prova più estrema di impermeabilità per11. Un esemplare èinfatti riina uncanadeseessereimmerso per ben sei; a parte il microfono da riparare, si è riacceso e funziona senza particolari problemi. La storia è stata raccontata da Clayton Helkenberge e dalla moglie Heather sul loro canale YouTube Acquatic Monkey dove i due subacquei postano i video delle immersioni per pulire i fondali di fiumi e laghi locali. Oltre al gran numero di rifiuti, capita spesso di ritrovare oggetti particolari come occhiali, actioncam e smartphone. Di solito, i gadget elettronici più fragili sono completamente inutilizzabili, ma non nel caso ...

Advertising

MD37035785 : @Marwa34622989 @That6november_ Questa persona che tu stai giustificando ha scritto in un suo tweet “non puoi avere… - crudarealt1 : @_cieloitalia Purtroppo fino a quando ci saranno persone convinte che la scienza e la tecnologia sia arrivata solo… - minalovestaetae : @H0WYOULIKETH4T Ho provato a cliccare sul link ma non riesco a loggarmi al mio account, mi è anche uscita una scrit… - jjakedior : @chanslixie già ma comunque questo è stato postato da un android quindi potremmo essere statx fregatx e comunque l’… - flowerforhaz : @SOVFTKOOK ha iphone amo, il post è stato fatto d android -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone stato

... come, iPad e iPod Touch, mentre su Android verrà archiviata nella cartella Download del ... Èdirettore editoriale della rivista scientifica Newton e ha lavorato per 11 anni al Gruppo Sole ...... programmare le pulizie, controllare il livello della batteria, controllare lodel materiale ... Il TOP di gamma più piccolo di Apple? AppleSE , in offerta oggi da mediaworld.it a 449 euro ...Apple ha in programma di rilasciare diversi prodotti per la realtà aumentata nei prossimi anni. Potrebbero esserci anche delle lenti a contatto AR.Harry Kane e Son Heung Min la migliore coppia gol della storia della Premier League. Non si tratta di un giudizio tecnico, che pure non sarebbe così lontano dalla realtà, ma di numeri: i due si sono a ...