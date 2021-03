Ultime Notizie Roma del 08-03-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno via Libera del Ministero della Salute all’utilizzo del vaccino di astrazeneca anche nei soggetti over 65 anni escluse le persone estremamente vulnerabili per particolari patologie lo prevede la circolare appena firmata dal direttore della prevenzione Ministero della Salute Gianni Letta la cronaca 53enne Pierluigi Barbieri alias lo zingaro davanti alla TM Ammesso di aver ucciso il 6 febbraio scorso Ilenia Fabbri 46 anni in appartamento a Faenza l’uomo nato a Cervia ma domiciliato in provincia di Reggio Emilia ha risposto a tutte le domande confessando ogni cosa alle 14 L’ex marito della vittima 54enne Claudio Nanni è stato portato in aula per l’interrogatorio accusato di essere il mandante Cambiamo argomento i primi di aprile realizzeremo un treno covid-19 andrà tra...