Spezia | un calciatore della prima squadra positivo al Covid-19 | è già in isolamento

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il-19 continua a non dare tregua neanche al mondo del calcio. In Serie A, infatti, è emerso un nuovo caso di positività nel gruppodello, dove negli scorsi giorni erano già risultati positivi Provedel e un membro dello staff; inoltre, era stata sospesa l’attività del settore giovanile. Ecco il comunicato: “LoCalcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo effettuato nella giornata di ieri, unè risultato. Il tesserato sta seguendo inle procedure previste dal protocollo sanitario”. SportFace.

Advertising

pasqualinipatri : Spezia, un altro calciatore della prima squadra positivo al Covid - laziopress : Spezia, un altro calciatore della prima squadra positivo al Covid - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Nuovo caso di positività al #Covid_19 nello #Spezia - sportface2016 : #SerieA | #Spezia, un calciatore della prima squadra positivo al #Covid19: è già in isolamento - LALAZIOMIA : Spezia, un altro calciatore della prima squadra positivo al Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia calciatore

Loha reso noto che unè risultato positivo al Coronavirus a seguito dell'ultimo ciclo di tamponi: il comunicato ...Commenta per primo Tramite un comunicato ufficiale, 'loCalcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo effettuato nella giornata di ieri, undella prima squadra è risultato positivo. Il tesserato sta seguendo in ...Dopo Provedel nuovo caso di Coronavirus in casa Spezia, ad annunciarlo è la società ligure: Positivo un calciatore della prima squadra.Lo Spezia nella giornata di oggi ha comunicato che è stato riscontrato un positivo nell'ultimo ciclo di tamponi effettuato dal gruppo squadra ...