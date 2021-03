Sondaggio, secondo il 44% dei votanti, stasera avrebbe vinto l’Atalanta (Di martedì 9 marzo 2021) stasera Inter-Atalanta: secondo voi, come finirà? Vittoria Atalanta (44%) Vittoria Inter (38%) Pareggio (18%) Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 marzo 2021)Inter-Atalanta:voi, come finirà? Vittoria Atalanta (44%) Vittoria Inter (38%) Pareggio (18%) Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TgLa7 : Il #sondaggio politico di lunedì 8 marzo 2021 secondo @swg_research - infoitscienza : L’Oculus Quest 2 è l’headset VR più popolare su Steam secondo un sondaggio - diomededasparta : @Noiconsalvini Il pd crolla 1,6% secondo il sondaggio Leghista La Lega perde il 13% in un anno ed è vincente .è il… - squopellediluna : In Italia, secondo il sondaggio Istat del 2018 Gli stereotipi sui ruoli di genere e l’immagine sociale della violen… - ErikPKooijmans : RT @giulia_romana_: Oh wow, look who made it to 3 seats in less than 1 month! Ehilà, guarda chi è arrivato a 3 seggi in meno di un mese,… -