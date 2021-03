Sergio Mattarella | Da inizio anno già 12 femminicidi | è inaccettabile

(Di lunedì 8 marzo 2021) “Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella”.ricorda uno a uno i nomi delle donne vittima dio in questi due soli mesi del 2021 e nella cerimonia per la Giornata internazionale della donna scandisce secco: ”È”. “Sono state uccise undici donne, in Italia, nei primi due mesi del nuovo- ricorda il Presidente della Repubblica -. Sono state uccise per mano di chi aveva fatto loro credere di amarle. Per mano di chi, semmai, avrebbe dovuto dedicarsi alla reciproca protezione. Ora siamo di fronte a una dodicesima vittima: l’uccisione di Ilenia. L’passato le donne assassinate sono state 73. È un fenomeno impressionante, che scuote e interroga la coscienza del nostro ...

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale della Giornata internazionale della donna. "Compromettere l'autonomia, ...Cerimonia al Quirinale per la Festa della donna. Il presidente: "Il 70% dei contagi sul luogo di lavoro ha riguardato le donne" ...