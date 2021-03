Scomparso in un torrente: drammatica morte per un attaccante ex Villarreal (Di lunedì 8 marzo 2021) Morto Franco Acosta, attaccante ex Villarreal: era Scomparso venerdì scorso durante un’escursione con il fratello, salvo miracolosamente Due giorni di ricerche intense per ritrovarlo, poi la tragica scoperta. A 25 anni è morto Franco Acosta. attaccante dell’Atenas, club al quale era arrivato ad agosto 2020. Nella sua carriera, Acosta ha vestito pure le maglie della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 8 marzo 2021) Morto Franco Acosta,ex: eravenerdì scorso durante un’escursione con il fratello, salvo miracolosamente Due giorni di ricerche intense per ritrovarlo, poi la tragica scoperta. A 25 anni è morto Franco Acosta.dell’Atenas, club al quale era arrivato ad agosto 2020. Nella sua carriera, Acosta ha vestito pure le maglie della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

