Ricostruire l’Italia | con il Sud Dieci punti per il Piano di Rilancio

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 8 marzo 2021)si trova di fronte all’occasione irripetibile di avviare la sua “ricostruzione” coniugando sviluppo e coesione sociale, per giocare un ruolo di primonell’Europa del prossimo decennio. Per tale ragione, a nostro avviso, l’obiettivo di ridurre le disparità di genere, generazionali e territoriali – per molti aspetti strettamente collegate nelle aree più deboli del paese – deve essere al centro deldie di tutti i suoi interventi, coerentemente con la complessiva impostazione comunitaria del programma Next … Continua L'articolo proviene da il manifesto.