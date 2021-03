Positività anziana non comunicata | nasce focolaio e si registrano 22 decessi | nei guai gestori casa di riposo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMarsicovetere (Pz) – In data odierna, al termine delle indagini coordinate da questa Procura della Repubblica e delegate al locale N.A.S. Carabinieri, unitamente alla Compagnia di Viggiano, è stata data esecuzione all’Ordinanza del G.I.P. di Potenza applicativa della misura cautelare degli arresti in carcere di: 1. RAMAGNANO Nicola nato a Marsicovetere (PZ) il 27/11/1971 e residente in Viggiano (PZ); 2. VARALLO Romina nata a Polla (SA) il 20/05/1976, residente in Marsicovetere (PZ);della struttura di accoglienza per anziani denominata “Alloggio Ramagnano Nicola” operante in Marsicovetere. Il procedimento traeva origine dal decesso di unaospite dellaalloco per anziani gestita dalla coppia Ramagnano-Varallo, nel Comune di Marsicovetere avvenuto nel mese di settembre ...