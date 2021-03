Parte la corsa al dopo Zingaretti: pressing su Letta (Di lunedì 8 marzo 2021) Ai giorni dell’appello seguono quelli del mutismo. Esaurite le esortazioni, è scattato il silenzio ufficiale. La deadline offerta dal “gruppo dirigente” a Nicola Zingaretti per ripensarci è scaduta con l’intervista del segretario uscente a Barbara D’Urso, che non è stata accolta con tripudio ai piani alti del Nazareno. A questo punto la parola d’ordine, accanto a “fare presto”, diventa quella di eleggere un segretario con pieni poteri, autorevole e capace di gestire questa fase. L’obiettivo è che l’assemblea del 13 marzo – data ancora in piedi – non metta in campo né reggenti né congressi. Sul nome, però, l’accordo tra le correnti è ancora lontano. Raccontano che il pressing per convincere Enrico Letta a rimpatriare, soprattutto su iniziativa di Dario Franceschini, non sia stato frenato dal disimpegno pubblico dell’attuale direttore ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Ai giorni dell’appello seguono quelli del mutismo. Esaurite le esortazioni, è scattato il silenzio ufficiale. La deadline offerta dal “gruppo dirigente” a Nicolaper ripensarci è scaduta con l’intervista del segretario uscente a Barbara D’Urso, che non è stata accolta con tripudio ai piani alti del Nazareno. A questo punto la parola d’ordine, accanto a “fare presto”, diventa quella di eleggere un segretario con pieni poteri, autorevole e capace di gestire questa fase. L’obiettivo è che l’assemblea del 13 marzo – data ancora in piedi – non metta in campo né reggenti né congressi. Sul nome, però, l’accordo tra le correnti è ancora lontano. Raccontano che ilper convincere Enricoa rimpatriare, soprattutto su iniziativa di Dario Franceschini, non sia stato frenato dal disimpegno pubblico dell’attuale direttore ...

Advertising

suitetti : RT @HuffPostItalia: Parte la corsa al dopo Zingaretti: pressing su Letta - HuffPostItalia : Parte la corsa al dopo Zingaretti: pressing su Letta - infoitsport : Sky - Theo e Rebic a parte ma potrebbero farcela per giovedì. Corsa per Mandzukic, Napoli in vista - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Sky - Theo e Rebic a parte ma potrebbero farcela per giovedì. Corsa per Mandzukic, Napoli in vista - Cortini1899 : RT @MilanNewsit: Sky - Theo e Rebic a parte ma potrebbero farcela per giovedì. Corsa per Mandzukic, Napoli in vista -