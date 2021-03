Napoli, Osimhen dal Bologna al Bologna: il nigeriano si scrolla via la paura (Di lunedì 8 marzo 2021) Contro il Bologna, Victor Osimhen è tornato al gol con il Napoli. Proprio contro la squadra a cui aveva segnato l’ultima rete A volte è il caso a metterci la propria mano quando un avvenimento deve avere una parte, seppur minima, di quel destino con cui spesso ci si colorano le parole. Ed è stato così per Victor Osimhen che, tornato in campo da oltre un mese dopo tutte le vicissitudini fisiche e poi fermatosi nuovamente per il problema alla testa, contro il Bologna ha ritrovato quella via del gol che sembrava smarrita. E lo ha fatto proprio di fronte a quella squadra a cui aveva segnato l’ultima rete della sua carriera azzurra. Era l’8 novembre e allo stadio Dall’Ara il nigeriano regalava al Napoli il successo per 1-0 contro i ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Contro il, Victorè tornato al gol con il. Proprio contro la squadra a cui aveva segnato l’ultima rete A volte è il caso a metterci la propria mano quando un avvenimento deve avere una parte, seppur minima, di quel destino con cui spesso ci si colorano le parole. Ed è stato così per Victorche, tornato in campo da oltre un mese dopo tutte le vicissitudini fisiche e poi fermatosi nuovamente per il problema alla testa, contro ilha ritrovato quella via del gol che sembrava smarrita. E lo ha fatto proprio di fronte a quella squadra a cui aveva segnato l’ultima rete della sua carriera azzurra. Era l’8 novembre e allo stadio Dall’Ara ilregalava alil successo per 1-0 contro i ...

