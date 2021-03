Live – Non è la D’Urso, Antonella Elia choc: “Pietro Delle Piane è il mio trombamico, non sono fidanzata!” (Di lunedì 8 marzo 2021) Antonella Elia ha fatto piuttosto parlare di sé durante la sua esperienza nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 5, soprattutto per quel che riguarda quella che è stata etichettata sin da subito come una pessima pagina di televisione: lo scontro con Samantha De Grenet. Da quel momento in poi, ci sono state sempre e solo scintille tra l’ex gieffina e l’opinionista, che ha ammesso subito, appena entrata in studio di Cologno, di aver toppato in quell’occasione: Ho fatto Delle cose indifendibili. Però ci sono state anche donne che ho amato. Giulia, Maria Teresa, Guenda, Dayane, Stefania. Il nulla a parte loro. Stefania ha fatto un bellissimo percorso ad esempio. Le altre mi stanno antipatiche, lo confermo con tutta ne stessa e non rinnego nulla. Anche adesso che l’ho vista al trucco (Samantha ... Leggi su isaechia (Di lunedì 8 marzo 2021)ha fatto piuttosto parlare di sé durante la sua esperienza nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 5, soprattutto per quel che riguarda quella che è stata etichettata sin da subito come una pessima pagina di televisione: lo scontro con Samantha De Grenet. Da quel momento in poi, cistate sempre e solo scintille tra l’ex gieffina e l’opinionista, che ha ammesso subito, appena entrata in studio di Cologno, di aver toppato in quell’occasione: Ho fattocose indifendibili. Però cistate anche donne che ho amato. Giulia, Maria Teresa, Guenda, Dayane, Stefania. Il nulla a parte loro. Stefania ha fatto un bellissimo percorso ad esempio. Le altre mi stanno antipatiche, lo confermo con tutta ne stessa e non rinnego nulla. Anche adesso che l’ho vista al trucco (Samantha ...

Advertising

trash_italiano : 'Live - Non è Sanremo' ?? #noneladurso - acmilan : Fine primo tempo ?? Rossonere sotto nonostante un bel primo tempo. Non dobbiamo mollare! ?? LIVE: ??… - borghi_claudio : @p3r4zzett1 @ci_cinicamente @AStramezzi Ma perchè non essere contenti dei risultati? Il partito porta avanti le pol… - crisisinmusic : @ECircolare hai ragione,è un programma che troppo spesso si piega a momenti cosí bassi di televisione, però non dov… - g_pirry : RT @yleniaindenial: Sogno di vedere Harry e Meghan nelle sedi opportune di 'Live - Non è la D'Urso' o a C'è Posta per Te per il confronto c… -