LIVE Inter-Atalanta | Serie A calcio in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

(Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualematch dellaA Tim 2020-21, partita tra la capolista e gli uomini di Gasperini che puntano al terzo posto. Nell’l’unica novità di formazione rispetto alla trasferta di Parma dovrebbe essere rappresentata dal ritorno tra i titolari di Lautaro Martinez al posto di Sanchez insieme a Lukaku: il nazionale cileno sarà l’arma da sfruttare a gara in corso per Conte. Altra presenza da titolare per Eriksen, che completerà il centrocampo con Barella e Brozovic. Titolari in difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni. Tra gli ospiti dovrebbero esserci i rientri dal primo minuto di Gollini, Toloi, De Roon e Duvan Zapata, quest’ultimo in ballottaggio con ...

... e si è presa tre punti fondamentali per non perdere di vista l'capolista, e rimanere in ... Serie A, risultati e classifica Roma - Genoa 1 - 0, rivivi la direttaVerona - Milan 0 - 2...di Claudio Franceschini) LA ROMA BATTE IL GENOA Stiamo per vivere i risultati di Serie A in questa intensa domenica pomeriggio: abbiamo in campo il Milan che proverà a ridurre il margine dall'" ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Atalanta match della Serie A Tim 2020-21, partita tra la capolista e gli uomini di Gasperini che puntan ...Il gol della bandiera della Lazio porta la firma di Tare, figlio del direttore sportivo biancoceleste. Partita condotta con autorità dall'Inter, sempre più sicura dei propri mezzi. Buone indicazioni d ...