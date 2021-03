Il vincitore del reality di Canale 5 è scomparso dai social (Di lunedì 8 marzo 2021) Tommaso Zorzi scomparso dai social, il manager Lazzaro: “Oggi era in ansia”. Gf vip, fan preoccupati per l’assenza di Tommaso Zorzi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 8 marzo 2021) Tommaso Zorzidai, il manager Lazzaro: “Oggi era in ansia”. Gf vip, fan preoccupati per l’assenza di Tommaso Zorzi su Notizie.it.

Advertising

vaticannews_it : #7marzo #PapaFrancesco:'Quante cose sono state distrutte! E quanto dev’essere ricostruito! Questo nostro incontro d… - davidemaggio : Bella finale. Inaspettato anche il colpo di scena del vincitore. Non se l’aspettava nessuno. Nemmeno quelli che non… - RaiUno : Quest’anno torna sul palco dell’Ariston, come ospite, il vincitore del 70^ Festival di Sanremo, @DiodatoMusic.… - tearsbluevelvet : Sotto al tweet di 'chi è il vincitore di Sanremo del vostro anno di nascita' c'è chi non conosce cristicchi o p0via… - teaoctober : @gambicchiaemma Il vincitore del grande fratello. Io non sono meravigliata, visto l'andamento del programma già da… -