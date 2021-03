Il Tar del Lazio ha «sospeso» le linee guida Aifa sulle terapie domiciliari | ma di fatto non cambia nulla

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il 5 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta via Facebook di verificare un articolo pubblicato dal sito Buongiorno Südtirol e un tweet pubblicato dal dr. Andrea Stramezzi, entrambi del 4 marzo 2021. L’articolo è intitolato «Covid e cure precoci. Il Tar del: no alla Tachipirina e alla vigile attesa». Stando a quanto riportato, il Tar delcon un’ordinanza avrebbe «bocciato la nota didel 9 dicembre scorso» in cui venivano descritte leufficiali per la terapia domiciliare della Covid-19. Il tweet di Stramezzi contiene degli screenshot di parte dell’ordinanza. La notizia è vera, ma va valutata nel suo contesto. L’ordinanza del Tar delesiste ed è stata pubblicata il 4 marzo 2021. L’ordinanza accoglie un ricorso presentato dagli ...

Lo scorso dicembre l'AIFA - Agenzia ItalianaFarmaco aveva pubblicato un documento nel quale ... Ilha dunque dato ragione al gruppo di medici "dissidenti", aprendo un vero e proprio squarcio, ...È stato così violato un provvedimento regionale che è stato consolidato da una pronuncia. Per questa ragione ho dato mandato al direttore generale dell'Asp di Palermo di procedere alla ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.La decisione è stata presa in risposta a una serie di richieste fatte dall' Associazione Camera Penale di Catania "Serafino Famà".