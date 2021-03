I progetti del Cnr (che sul Covid è stato ignorato) (Di lunedì 8 marzo 2021) Un miliardo di fondi, 90 sedi e 8600 dipendenti sono i numeri del Cnr. Un dispiegamento di risorse economiche e umane per la ricerca che ha prodotto circa 100 progetti tra il 2019 e il 2020. Ma di cosa si occupa questo Ente pubblico? La seconda parte della nostra inchiesta sul Cnr ci porta a capire cosa facciano i suoi ricercatori e la loro utilità. Con brutte sorprese legate al Covid. I progetti portati avanti dal Cnr riguardano numerosi settori scientifici divisi in diversi gruppi di ricerca dell'Ente attraverso lo svolgimento di progetti, sottoprogetti e Pon (Programma Operativo Nazionale). I progetti sono suddivisi in 'progetti dipartimentali' e 'progetti interdipartimentali'. I progetti Pon 2014-2020 trattano sicurezza, ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 marzo 2021) Un miliardo di fondi, 90 sedi e 8600 dipendenti sono i numeri del Cnr. Un dispiegamento di risorse economiche e umane per la ricerca che ha prodotto circa 100tra il 2019 e il 2020. Ma di cosa si occupa questo Ente pubblico? La seconda parte della nostra inchiesta sul Cnr ci porta a capire cosa facciano i suoi ricercatori e la loro utilità. Con brutte sorprese legate al. Iportati avanti dal Cnr riguardano numerosi settori scientifici divisi in diversi gruppi di ricerca dell'Ente attraverso lo svolgimento di, sottoe Pon (Programma Operativo Nazionale). Isono suddivisi in 'dipartimentali' e 'interdipartimentali'. IPon 2014-2020 trattano sicurezza, ...

